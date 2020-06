O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) afastou a juíza Helena Leitão do julgamento de Rui Pinto, após pedido de recusa apresentado pela defesa de Rui Pinto, criador do Football Leaks.

«(... ) Julgam-se verificados os pressupostos exigidos por lei e em consequência defere-se o pedido de recusa da senhora juíza de direito Helena Leitão formulado pelo arguido e requerente Rui Pedro Gonçalves Pinto», refere o TRL, em resposta enviada à agência Lusa.

O pedido de afastamento da juíza Helena Leitão foi apresentado pela defesa de Rui Pinto, por a magistrada ser cliente, noutro processo, de João Medeiros, antigo advogado da sociedade PLMJ, entidade visada pelos leaks do arguido, segundo a acusação do Ministério Público (MP).

Recorde-se que este é o segundo juiz afastado do julgamento de Rui Pinto, depois de ter sido aceite também a recusa de Paulo Registo, presidente do coletivo de juízes que pediu o afastamento por ser um declarado adepto do Benfica.