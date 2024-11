A Federação de Futebol de Trinidad e Tobago anunciou, esta sexta-feira, que Dwight Yorke é o novo selecionador nacional do país.

Através das redes sociais, o organismo informou os adeptos sobre a decisão, sendo que o antigo avançado do Man. United já tinha desempenhado funções de treinador-adjunto na seleção.

Recorde-se que por Trinidad e Tobago, o agora selecionador de 52 anos somou 74 internacionalizações, tendo apontado também 19 golos.

