O Rio Ave garantiu um importante triunfo na luta pela subida, frente ao FC Porto B, em jogo da 24.ª jornada da II Liga (1-0).

O único golo do encontro foi apontado por Zé Manuel, ao minuto 56, na recarga a uma defesa de Ricardo Silva a remate de Aderllan Santos. Os jogadores portistas ficaram a pedir falta do central brasileiro sobre Silvestre Varela, no início da jogada.

Rúben Semedo voltou a ser titular na equipa B do FC Porto.

Com este resultado o Rio Ave passa a somar 45 pontos e assume a terceira posição, à condição. A equipa de Luís Freire ultrapassa o Desportivo de Chaves (44 pontos), que empatou com o Benfica B na sexta-feira, e fica à espera do resultado do Feirense (43 pontos), que esta segunda-feira visita o Varzim.

O Nacional é que se atrasou na luta pela subida, ao empatar em casa com o Trofense (1-1).

Youcef Bechou deu vantagem à equipa visitante, ao minuto 35, mas Capita viu cartão vermelho direto logo de seguida (39m).

Em superioridade numérica, o Nacional chegou à igualdade por Francisco Ramos, ao minuto 71.

Com este resultado o Nacional fica pelos 37 pontos.