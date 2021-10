Bruno Almeida, médio do Trofense, em declarações na flash interview da TVI24 após a derrota frente ao Benfica, após prolongamento (1-2), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Sonhámos com a passagem, sabíamos que íamos defrontar equipa muito superior à nossa, mas lutámos até ao fim e fizemos o improvável, que foi encostar o Benfica às cordas, o que ninguém acreditava. Isto prova que podemos fazer coisas bonitas no campeonato, o nosso principal objetivo. Agora é focar no jogo do Covilhã. Do que é o Trofense e do que é o Trofense com a casa cheia. Espero que sirva de exemplo para os adeptos, porque a nossa força é o apoio deles.»

Sobre a sua exibição: «É uma oportunidade que muitos de nós ainda não tínhamos tido, de defrontar um grande. Correu-me bem, podia ter feito o golinho mas chutei lá para o arbusto. Há de surgir outra oportunidade e vou fazer o golo de certeza.»