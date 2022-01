O Benfica B perdeu nesta sexta-feira em casa do Trofense por 2-0, em jogo da 20.ª jornada da II Liga.

O resultado foi construído na segunda parte, com a equipa da casa a chegar à vantagem graças a um grande golo de Achouri de livre direto (53m). A três minutos dos 90, Bruno Almeida fez o 2-0 e acabou com as esperanças dos encarnados.

Apesar da derrota, a equipa orientada por António Oliveira mantém a liderança da II Liga, com 39 pontos, mas pode ser apanhada por Casa Pia e Feirense, que ainda não jogaram.

Antes do jogo na Trofa, na partida que abriu a jornada, o Farense quebrou um ciclo de quatro jogos sem ganhar bol, ao bater em casa o Estrela da Amadora 3-0, aproveitando a expulsão de Diogo Salomão no início do segundo tempo.

O extremo viu o segundo amarelo e foi expulso aos 53 minutos, numa altura em que os forasteiros até estavam melhor, abrindo caminho para o ascendente algarvio, expresso com golos de Cristian Ponde (73), Pedro Henrique (78) e Bruno Paz (89).