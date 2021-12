Académica e Trofense empataram na noite desta terça-feira, a uma bola, em jogo da 16.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa da casa alcançou a igualdade mesmo no último lance do encontro, quase um minuto para lá dos seis minutos de compensação dados.

Antes disso, o Trofense começou por ver um golo ser-lhe anulado, mas chegaria cedo à vantagem, por Vasco Rocha, aos oito minutos.

Na segunda parte, a Académica tentou evitar a derrota e, depois de uma primeira ameaça num remate de Fábio Vianna ao ferro, aos 83 minutos, Mauro Caballero fez o 1-1 final no marcador aos 90+7m, garantindo um ponto importante na fuga aos lugares de descida.

Os estudantes somaram seis dos seus oito pontos nas últimas cinco jornadas (uma vitória, três empates e uma derrota neste ciclo), mas continuam no 17.º e penúltimo lugar, com oito pontos, mais um ponto do que o Varzim, último com sete somados. Acima está o Farense, em 16.º e ainda um pouco longe, com 14 pontos. O Trofense é 11.º, com 21 pontos.

Já esta tarde, o Feirense recebeu e venceu o líder Benfica B, por 2-1.

Para quarta-feira está reservado o Académico de Viseu-Nacional, o quinto jogo desta jornada.