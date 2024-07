Cinco violinos, dois contrabaixos, três clarinetes e um bombo. Ruben Amorim contou com toda a orquestra afinada este sábado para bater o Athletic Bilbao por 3-0, repetindo o mesmo resultado de há um ano, frente ao Villarreal, para somar a nona vitória em doze edições do Troféu Cinco Violinos. Um ensaio geral para a Supertaça com o FC Porto, com o treinador a procurar soluções para o corredor esquerdo.

Confira o FILME DO JOGO

Depois de uma emotiva homenagem a Seba Coates, o Sporting entrou em campo algo nervoso, a acusar o primeiro jogo em Alvalade, mas também o novo figurino em campo, agora com Geny Catamo sobre a esquerda, no lugar de Nuno Santos, e com Geovany Quenda no lado contrário. Uma solução testada por Ruben Amorim, certamente, a pensar na Supertaça diante do FC Porto, uma vez que, nesse jogo, não vai poder contar com o lesionado Nuno Santos, nem o castigado Matheus Reis.

Entrou melhor o Athletic Bilbao que, nos primeiros minutos, pareceu uma equipa mais solta, mais fresca, mas foi apenas uma primeira impressão, uma vez que os leões, ultrapassado o nervosismo inicial, foram crescendo no jogo, impondo-se primeiro no meio-campo, que conseguiam controlar em superioridade numérica, para depois conseguir profundidade pelas alas, com Geovany Quenda e Geny Catamo a entrarem no jogo a todo o gás.

Duas setas sobre os corredores que permitiam aos leões ganhar facilmente profundidade e que obrigaram a equipa basca a recuar em toda a linha. Um crescimento evidente em campo que acabou por ditar o primeiro golo do jogo, logo aos onze minutos, em mais uma transição rápida dos leões, com Gyökeres, no corredor central, a abrir na esquerda para a entrada de Pedro Gonçalves que entrou na área e abriu o marcador ao seu estilo, com classe.

O Sporting ganhava tranquilidade e confiança, com Geovany Quenda, sobre a direita, a arrancar aplausos das bancadas, com sucessivas arrancadas a levar a equipa para a frente. Os leões estiveram muito perto do segundo golo, primeiro numa cabeçada de Gonçalo Inácio, depois com um remate de Gyökeres e mais um remate de Geny Catamo, este último depois de um cruzamento largo de Quenda, nesta altura, já uma das figuras do jogo.

Gyökeres viu depois um cartão amarelo ao dirigir-se ao árbitro, com Tiago Martins a aplicar a nova regra que permite apenas ao capitão, neste caso, Hjulmand, dirigir-se ao juiz da partida. Um amarelo muito contestado em Alvalade, num período em que o Athletic estava a crescer no jogo. A equipa basca chegou mesmo a festejar o empate, num remate de Guruzeta, mas o avançado estava claramente adiantado e não valeu.

Os leões voltaram a assumir as rédeas do jogo nos últimos dez minutos antes do intervalo e voltaram a estar muito perto de um segundo golo em duas situações. Primeiro, na sequência de um livre de Pote, Gonçalo Inácio cabeceou à trave e, na recarga, Geovany Quenda rematou ao poste.

Logo a seguir, Trincão cruza também da esquerda, Gyökeres, pressionado no corredor central, cai na área, mas a bola sobra para Geovany Quenda que atira para a baliza deserta, mas Yeray Alvarez apareceu do nada para cortar sobre a linha fatal. Dois lances em que o Sporting esteve muito perto de marcar, mas o intervalo chegou logo a seguir, sem direito a qualquer compensação.

Muitas mudanças, a mesma dinâmica

A segunda parte começou com um Athletic Bilbao bem mais subido no campo, à procura do empate e, sobretudo, a colocar dificuldades à saída de bola dos leões. Amorim abdicou de Geny Catamo para testar, agora, Fresneda também na esquerda, numa altura em que Hjulmand e Morita tiveram de recuar para apoiar a defesa. O Sporting voltou a encontrar um ponto de equilíbrio, com Gyokeres a ter mais uma oportunidade para marcar, antes de ceder o lugar ao jovem Rodrigo Ribeiro. O sueco, desta vez, não marcou, mas saiu do relvado debaixo de uma tremenda ovação e com o seu nome a ecoar nas bancadas.

Com um jogo numa fase mais morta, Amorim mudou meia equipa, desde o guarda-redes, passando pelo setor defensivo e o meio-campo, com as entradas de Franco Israel, João Muniz, Matheus Reis e Daniel Bragança. O Sporting voltou a demorar a assimilar as alterações, mas, assim que o conseguiu, acabou por chegar ao segundo golo. Uma transição rápida conduzida por Daniel Bragança, com os leões a chegarem à área basca em clara vantagem numérica. Bragança abriu para Matheus Reis que, por sua vez, serviu Marcus Edwards que atirou a contar. Tudo ao primeiro toque.

Com a equipa basca em visível quebra, a perder consistência depois das alterações, e com os leões bem mais frescos, ainda houve tempo para um terceiro golo, parecido com o segundo, desta vez, com Mateus Fernandes a conduzir a bola no coredor central. Rodrigo Ribeiro tentou um primeiro remate, Matheus Reis recuperou e serviu Trincão que atirou para o 3-0.

Um último teste que acaba por ser positivo para os leões, com o treinador a aproveitar o jogo para testar duas soluções para o corredor esquerdo e proporcionar ritmo à sua equipa para a Supertaça que vai inaugurar a nova temporada na próxima semana.