O Sporting realiza este domingo o primeiro jogo da pré-temporada em casa, no Estádio de Alvalade, na disputa do Troféu Cinco Violinos, frente ao Sevilha de Julen Lopetegui, num jogo que tem início marcado para as 19h45 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Será também o jogo de apresentação do novo plantel de Ruben Amorim, com sete caras novas, aos sócios e adeptos. Assim, os jogadores vão ser apresentados, um a um, numa cerimónia que começa uma hora antes do jogo, às 18h45.

O Sevilha comandado por Julen Lopetegui traz várias caras conhecidas do futebol português a Alvalade, a começar pelos antigos sportinguistas Marcos Acuña e Gudelj, mas também os ex-portistas Óliver Torres e Jesus Corona, bem como Marcão, contratado já neste defeso ao Desportivo de Chaves.

No final do jogo, o troféu Cinco Violinos, conquistado pelos leões na época passada, com um triunfo sobre o Lyon (3-2), será entregue no centro do relvado.