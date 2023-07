A FIGURA: Gyökeres

Ruben Amorim disse várias vezes que não precisava de reforçar o ataque, mas talvez porque até hoje ainda não tinha encontrado um avançado como Gyökeres ao alcance dos cofres dos leões. O avançado sueco não dá uma bola como perdida e tem-se mostrado quase insuperável nos duelos. Permite ao Sporting ser uma equipa muito mais letal no ataque à profundidade, arrasta adversários e abre espaço para os companheiros da frente. Não marcou, mas esteve perto; não assistiu, mas também esteve perto. Definir Gyökeres da forma mais sintética possível? Força da natureza.

O MOMENTO: golo de Edwards. MINUTO 44

O avançado inglês tem características que fazem dele um jogador especial no plantel do Sporting. Mesmo nas noites mais desinspiradas pode, a qualquer momento, decidir um jogo. Neste domingo, Edwards parecia em noite não. Desligado do jogo e a desperdiçar uma flagrante ocasião. Até que ao minuto 44 pegou na bola a meio do meio-campo do Villarreal e só parou quando rematou certeiro para o 1-0. Genial.

OUTROS DESTAQUES

Coates: foram vários os cortes providenciais, a maioria deles na primeira parte. Esteve irrepreensível na forma como antecipou as intenções dos médios, nas tentativas de passe para a frente, e dos avançados do Villarreal quando se preparavam para visar a baliza leonina. Podem não faltar soluções a este Sporting para o trio defensivo, mas o uruguaio é intocável.

Pote: fez dupla no meio-campo com Morita na primeira parte e na segunda, com as alterações de Ruben Amorim, subiu no terreno. Continua a ser aquele jogador que, muitas vezes, parece andar desaparecido nos jogos, mas quando chega o momento de fazer bem, poucos o fazem como ele. O 2-0, no qual driblou dois adversários antes de rematar com classe para o fundo da baliza, foi prova disso.

Paulinho: a chegada de Gyökeres pode empurrá-lo muitas vezes para o banco de suplentes, mas também pode representar uma oportunidade para ele, que não tem de ser uma espécie de homem-sombra do sueco. Neste domingo ficou evidente que os dois podem coexistir no ataque dos leões, até porque têm características complementares. Em pouco mais de meia-hora em campo, Paulinho fez um golo (à ponta de lança!) e acertou uma vez no ferro.

Trincão: teve pelo menos duas ótimas arrancadas na primeira parte. Numa delas foi travado em falta quando se preparava para entrar na área do Villarreal; noutra viu um Cuenca roubar-lhe a bola quando ensaiava outro movimento semelhante. Aos 54 minutos esteve perto do golo. Saiu aos 65 minutos após uma exibição com bons apontamentos, mas ainda a necessitar de afinações na definição.

Geny Catamo: foi a jogo na segunda parte para o lugar de Esgaio e mostrou-se arrojado no plano ofensivo. Teve várias boas ações, entre elas a excelente assistência para o 3-0 de Paulinho.