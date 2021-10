[ATUALIZADO]



O português Nuno Mendes é um dos nomeados para a conquista do troféu «Kopa», galardão atribuído pela revista France Football e pelo jornal L´Équipe ao melhor futebolista jovem do ano.



O ex-lateral do Sporting, agora no PSG, tem três futebolistas ingleses na corrida (Bellingham, Greenwood e Saka) e dois alemães (Musiala e Wirtz).



Nuno Mendes já fez seis jogos oficiais pelo PSG, desde a mudança para Paris, e aos 19 anos soma oito internacionalizações pela seleção de Portugal.



Lista de nomeados para o troféu «Kopa»:



Jude Bellingham (ING/Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (BEL/Rennes)

Ryan Gravenberch (HOL/Ajax)

Mason Greenwood (ING/Manchester United)

Nuno Mendes (POR/PSG)

Jamal Musiala (ALE/Bayern Munique)

Pedri (ESP/FC Barcelona)

Giovanni Reyna (EUA/Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (ING/Arsenal)

Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen)