Portugal tem três futebolistas na lista de 30 nomeados para o prémio de melhor futebolista do ano, distinção organizada pela revista France Football e pelo jornal L'Équipe. Na corrida à Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias são os representantes do nosso país.



Sem surpresa, Lionel Messi e Robert Lewandowski também estão neste lote, ainda alargado a 30 nomes. O Chelsea, campeão da Europa, tem cinco futebolistas no grupo: Jorginho, Kanté, Azpilicueta, Mount e Lukaku, este último chegado a Londres já depois do título continental. O Manchester City, campeão inglês e finalista vencido a última edição da Champions, também tem cinco atletas na lista: Mahrez, Foden, De Bruyne e Sterling, além de Rúben Dias.



No futebol feminino, Portugal não está representado nos 20 nomes finais.



Melhor futebolista masculino (30 nomeados):



Riyad Mahrez (ARG/Manchester City)

Ngolo Kanté (FRA/Chelsea)

Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus)

Mason Mount (ING/Chelsea)

Harry Kane (ING/Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (ITA/Milan e PSG)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Raheem Sterling (ING/Manchester City)

Nicolò Barella (ITA(Inter de Milão)

Lionel Messi (ARG/Barcelona e PSG)

Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

Pedri (ESP/Barcelona)

Luka Modrić (CRO/Real Madrid)

Giorgio Chiellini (ITA/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Neymar (BRA/PSG)

Rúben Dias (POR/Manchester City)

Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milão)

Simon Kjaer (DIN/AC Milan)

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munique)

Jorginho (ITA/Chelsea)

Mo Salah (EGP/Liverpool)

César Azpilicueta (ESP/Chelsea)

Romelu Lukaku (BEL/Inter e Chelsea)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus e Manchester United)

Gerard Moreno (ESP/Villarreal)

Phil Foden (ING/Manchester City)

Kyllian Mbappé (FRA/PSG)

Luis Suárez (URU/Atlético Madrid)



Melhor futebolista feminina (20 nomeadas):



Kadidiatou Diani (FRA/PSG)

Fran Kirby (ANG/Chelsea)

Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelona)

Christiane Endler (CHL/PSG, OL)

Christine Sinclair (CAN/Thorns FC)

Ashley Lawrence (CAN/PSG)

Irene Paredes (ESP/PSG, FC Barcelona)

Jessie Fleming (CAN/Chelsea)

Lieke Martens (HOL/FC Barcelona)

Sandra Panos (ESP/FC Barcelona)

Viviane Miedema (HOL/Arsenal)

Ellen White (ANG/Manchester City)

Pernille Harder (DAN/Chelsea)

Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage)

Wendie Renard (FRA/OL)

Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG)

Stina Blackstenius (DAN/Häcken)

Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea)

Sam Kerr (AUS/Chelsea)

Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)