Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, utilizou as redes sociais para destacar os 50 anos da revolução do 25 de Abril.

«Viva Democracia! Viva Liberdade! Viva Portugal!», escreveu o futebolista no Instagram, publicando também um vídeo em que é dado algum contexto à Revolução dos Cravos e à ditadura.

De recordar que o número 1 das águias chegou a Portugal em agosto, há apenas oito meses.