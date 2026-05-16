O anúncio da convocatória da Tunísia para a fase final do Mundial ficou marcado por um episódio insólito, contado pelo próprio selecionador do país do norte de África, Sabri Lamouchi.

Depois de se ter estreado pela seleção principal tunisina em abril, frente ao Haiti e ao Canadá, nos últimos jogos de preparação antes da divulgação da lista final para o Campeonato do Mundo, Louey Ben Farhat acabou por ficar de fora das escolhas de Lamouchi. Ou melhor, o médio, de 19 anos, autoexcluiu-se do Mundial.

«Recebi uma chamada do pai do Louey Ben Farhat esta manhã [na sexta-feira]. Ele disse-me que era muito cedo para ele ir ao Mundial e recusou a convocatória. Fiquei chocado. Liguei ao Louey, mas ele não me atendeu. Liguei de volta ao pai dele, mas também não me atendeu. É uma falta de respeito», explicou o selecionador da Tunísia.

De acordo com a imprensa tunisina, a explicação para a recusa de Louey Ben Farhat em ir ao Mundial prende-se com as negociações em curso para uma transferência do médio, no próximo verão.

Esta temporada, Louey Ben Farhat fez seis golos e duas assistências, em 19 jogos, pelo Karlsruher, na II Liga alemã.

No Grupo F do Mundial, a Tunísia tem como adversários a Suécia, os Países Baixos e o Japão.