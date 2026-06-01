Tozé Marreco está de regresso ao ativo. O treinador português foi anunciado como novo técnico do Stade Tunisien para a temporada 2026/27, abraçando pela primeira vez um desafio fora de Portugal.

Aos 38 anos, Tozé Marreco volta a orientar uma equipa depois de ter estado afastado dos bancos durante a última época. O técnico estava sem clube desde o final de 2024/25, temporada em que comandou o Farense e terminou com a descida dos algarvios à II Liga.

No currículo de treinador conta ainda com passagens pelo Gil Vicente e pelo Tondela, ambos na I Liga, experiência que agora leva para o futebol tunisino.