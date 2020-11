O dono do Almería, Turki Al-Sheikh, anunciou que vai doar 200 mil euros para a compra de vacinas de covid-19 para a cidade.

O bilionário, que já tinha doado mais de um milhão de euros em março para ajudar à compra de equipamentos médicos e apoiar os mais necessitados, acaba de recuperar de doença, e quis retribuir desta forma o apoio que recebeu dos cidadãos da cidade.

«Pessoas da minha querida cidade de Almería. Depois de todo o apoio que me deram durante a minha angustiante doença, cá estou. Já me recuperei e quero devolver uma pequena parte de tudo o que recebi, por isso vou doar 200.000 euros para a compra das vacinas para a covid-19. O autarca de Almería ajudará a distribuí-las entre as pessoas da cidade. Vocês estão no meu coração», anunciou Al-Sheikh em comunicado.