O Pendikspor, orientado por Ivo Vieira, e onde joga o lateral português Sequeira, triunfou este domingo, por 2-1, na receção ao Adan Demirspor, de Nani, em encontro da 24.ª jornada da Liga turca.

O resultado permite ao técnico português «saltar» a zona de despromoção, fixando posição no 16.º lugar, com 26 pontos, somente mais dois em relação ao Karagumruk, 17.º classificado.

Com Sequeira entre os titulares, Ivo Vieira viu a sua equipa agarrar a frente do marcador aos 11 minutos, pelo avançado – ex-Sporting – Abdoulay Diaby. A controlar a partida, os anfitriões ampliaram a vantagem, aos 22m, pelo turco Nayir.

Apesar da inferioridade numérica do Pendikspor – face à expulsão de Akbunar aos 72m – a resposta do Adan Demirspor apenas surgiu aos 90+10m, por Nani, que havia sido lançado na partida aos 67 minutos. Em todo o caso, era já tarde para resgatar um ponto.

Nani e companhia seguem no nono lugar da Liga, com 31 pontos, atrasando-se na corrida pelos lugares europeus. Além disso, Mario Balotelli continua entregue ao departamento médico do Adan Demirspor.

De lembrar que o campeonato turco conta com quatro vagas para as competições UEFA. Na próxima jornada, o Adan Demirspor visita o Kasimpasa.

Por sua vez, Ivo Vieira e Sequeira medem forças no próximo sábado com o Karagumruk. Na Turquia, quatro equipas são despromovidas. Por isso, Istanbulspor, Konyaspor, Gaziantep e Karagumruk ocupam as posições menos desejadas.