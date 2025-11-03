Turquia
Há 42 min
Turquia: Alanyaspor de João Pereira empata na receção ao Gaziantep
O Alanyaspor de João Pereira e o Gaziantep anularam-se, esta segunda-feira, na 11.ª jornada do campeonato turco.
A equipa orientada pelo treinador português vinha de uma derrota na visita ao terreno do Kocaelispor (2-0) e voltou a não sentir o sabor da vitória. O português Nuno Lima foi titular e totalista no lado do Alanyaspor.
Com este resultado, o coletivo de João Pereira segue em nono lugar, com 14 pontos. O Gaziantep está em sexto, com 18.
