O Galatasaray deslocou-se até ao reduto do Antalyaspor e venceu por 3-0, confirmando assim a oitava vitória em nove jogos no campeonato turco.

Num encontro bastante dividido, os visitantes adiantaram-se no marcador logo aos dez minutos, por intermédio de Mauro Icardi, que respondeu da melhor forma à assistência de Dries Mertens.

O internacional argentino voltou a fazer estragos já no decorrer da segunda parte, sendo que apenas mudou o outro interveniente. Com este golo, Icardi chegou aos cinco, na presente temporada, em que leva também duas assistências.

Só que o momento do jogo estava reservado para o período de compensação, quando uma enorme passividade da defensiva do Antalyaspor deixou Osimhen em excelente posição para finalizar.

Ora, com espaço, o avançado nigeriano virou-se de costas e com um pontapé acrobático fechou as contas do jogo e levou ao delírio os adeptos do Galatasaray presentes no estádio.