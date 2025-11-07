Uma semana após ter estalado a polémica no futebol turco, o Ministério Público (MP) do país anunciou, esta sexta-feira, a detenção de 18 pessoas no âmbito da investigação dos 149 árbitros suspensos por envolvimento em apostas no futebol.

Ao todo, são 21 as pessoas sujeitas a um mandato de detenção, entre as quais 17 árbitros e o presidente de um clube da primeira divisão da Turquia. Em comunicado, o MP refere ainda que os suspeitos foram detidos para interrogatório, quer em Istambul, quer noutras 11 províncias.

Recorde-se que, há cerca de uma semana, Ibrahim Haciosmanoglu, presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), deixou a seguinte mensagem: «A arbitragem é uma profissão de honra. Quem quer que seja que manche essa honra nunca mais vai estar envolvido no futebol turco». Dias antes, o próprio dirigente já tinha admitido que «371 dos 571 árbitros ativos nas ligas profissionais» tinham contas em sites de apostas.

As suspensões dos 149 árbitros punidos pelo MP variam entre os oito e os 12 meses, tal como detalhou a federação, sendo que um dos juízes realizou um total de 18.227 apostas, tendo outros 42 árbitros realizado, cada um, apostas em mais de mil jogos.