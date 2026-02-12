Serhat Pekmezci, treinador que descobriu Arda Güler, revela que o internacional turco está a sofrer de «bullying» no Real Madrid.

Em declarações ao Sports Digitale, o técnico não revela nomes, mas refere que um grupo de jogadores com «egos muito grandes» não aceitou o atleta e fala em «assédio moral». No clube desde 2023/24, Arda Güler leva três golos e 12 assistências pela equipa principal dos merengues esta temporada.

«O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes. Apesar do Real Madrid ser um grande clube, o Arda Güler sofre de assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Disse-lhe para ter paciência, ele é paciente e consciente, mas começou a revoltar», afirma.