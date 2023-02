A má notícia foi dada inicialmente pelo empresário de Christian Atsu, Nana Sechere, mas entretanto também o Hatayspor, clube do internacional ganês, confirmou a sua morte.

«O funeral do nosso futebolista Christian Atsu, que perdeu a vida debaixo dos escombros, será enviado para a sua cidade natal, no Gana. Nunca te esqueceremos, Atsu. Fica em paz, pessoa linda. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz, Atsu», escreveu o clube turco nas redes sociais.

Christian Atsu, antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, morreu na sequência do sismo que atingiu a Turquia na madrugada do passado dia 6 de fevereiro. Tinha 31 anos.

The funeral of our football player Christian Atsu, who lost his life under the rubble ( debris), is on his way to be sent to his hometown, Ghana. We will not forget you, Atsu. Peace be upon you, beautiful person. There are no words to describe our sadness.

REST in PEACE ATSU