Turquia
Há 21 min
Mundial 2026: Gül e Aktürkoglu convocados para arranque da qualificação
Avançados de FC Porto e Benfica juntam-se a Kökcü, Demiral e Tiknaz
SS
Avançados de FC Porto e Benfica juntam-se a Kökcü, Demiral e Tiknaz
SS
A Turquia prepara a fase de qualificação para o Mundial 2026 e conta com Deniz Gül e Aktürkoglu para a primeira e segunda jornada. De acordo com o anúncio feito nesta sexta-feira, os avançados de FC Porto e Benfica juntam-se à lista que também conta com os médios Kökcü e Tiknaz (ex-Rio Ave), além do defesa Demiral (ex-Sporting).
A Turquia visita a Geórgia a 4 de setembro e recebe a Espanha no dia 7. O Grupo E também conta com a Bulgária.
O líder do grupo avança para a fase final do Mundial, enquanto o “vice” segue para play-off.
Continuar a ler
TAGS: Turquia Benfica FC Porto Porto Internacional
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS