A Turquia prepara a fase de qualificação para o Mundial 2026 e conta com Deniz Gül e Aktürkoglu para a primeira e segunda jornada. De acordo com o anúncio feito nesta sexta-feira, os avançados de FC Porto e Benfica juntam-se à lista que também conta com os médios Kökcü e Tiknaz (ex-Rio Ave), além do defesa Demiral (ex-Sporting).

A Turquia visita a Geórgia a 4 de setembro e recebe a Espanha no dia 7. O Grupo E também conta com a Bulgária.

O líder do grupo avança para a fase final do Mundial, enquanto o “vice” segue para play-off.

