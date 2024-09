Depois de liderar a vitória da Turquia em campo, Kerem Aktürkoglu liderou também os festejos turcos nas bancadas, após a partida diante da Islândia.

Depois do apito final, os jogadores turcos concentraram-se no círculo do meio-campo, com o reforço do Benfica no meio. O extremo liderou depois o cântico em conjunto com as bancadas.

A Turquia, refira-se, venceu esta noite a Islândia, por 3-1, num jogo a contar para a Liga das Nações: Aktürkoglu fez os três golos da partida.

