O Besiktas, dos portugueses Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernandes, nomeou hoje o ex-vice presidente Hüseyin Yücel como novo presidente interino do clube, no seguimento da demissão de vários altos funcionários, incluindo o presidente Hasan Arat.

O clube de Istambul atravessa uma crise de resultados no campeonato, depois de três derrotas e um empate nos últimos jogos. A saída de Hasan Arat ocorre após um período de agitação dentro do clube, marcado por disputas entre membros da direção e insatisfação com decisões recentes. Na terça-feira, demitiu-se o coordenador geral e antigo jogador Samet Ayba, bem como Brad Friedel, que fazia parte da direção.

Nesse sentido, o Conselho de Administração do Besiktas nomeou o vice-presidente Huseyin Yucel como presidente interino até a próxima assembleia geral, marcada para maio de 2025.

O agora presidente Onur Göçmez, também decidiu, inicialmente, sair, mas o pedido não foi aceite pela junta diretiva do clube, que ainda optou por substituir Hasan Arat, empresário e antigo jogador, que tinha sido eleito em dezembro do ano passado por larga maioria.

A época de 2023/24 foi uma das piores do Besiktas, que acabou o campeonato em sexto lugar, a 46 pontos do campeão Galatasaray, e esta época a equipa, que se reforçou com jogadores como Ciro Immobile ou Rafa Silva, ocupa para já a mesma sexta posição no campeonato, cumpridos 12 jogos.