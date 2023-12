O Besiktas, clube da Turquia, anunciou esta segunda-feira a exclusão de cinco jogadores do plantel devido ao «mau desempenho e incompatibilidade dentro da equipa». Entre os dispensados estão dois nomes conhecidos da Liga portuguesa, o ex-FC Porto Vincent Aboubakar e o ex-Sporting Valentin Rosier.

«Cinco jogadores da nossa equipa principal foram excluídos do nosso plantel. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana foram excluídos do elenco devido ao mau desempenho e incompatibilidade dentro da equipa», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

O clube turco, esta época, passa por uma má fase, encontrando-se em quinto lugar no campeonato, com 26 pontos, a 14 do primeiro lugar, e fora das competições europeias, em último lugar do grupo D da Liga Conferência, com um ponto.