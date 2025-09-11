Jota Silva está muito perto de ser reforço do Besiktas, por empréstimo do Nottingham Forest.

Recorde-se que também esta sexta-feira ficou fechada a saída de João Mário, que vai ser emprestado ao AEK Atenas. Portanto, sai um português e entra outro português.

Rafa Silva continua com companhia.

Relativamente a Jota Silva, e segundo apurou o Maisfutebol, o internacional português já viaja para Istambul, onde chegará de madrugada, para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Em cima da mesa está um empréstimo de 2,5 milhões de euros, até ao final da temporada, com uma opção de compra (não obrigatória) de 17 milhões de euros.

Recorde-se que Jota Silva esteve muito perto de assinar pelo Sporting, mas os leões não conseguiram inscrever o atleta e o negócio caiu, no último dia do mercado de transferências em Portugal.

Na última temporada, o avançado de 26 anos fez quatro golos e duas assistências em 37 jogos pela equipa principal do Nottingham Forest, assim como um golo no único jogo que realizou no V. Guimarães, ainda antes de se mudar para Inglaterra.