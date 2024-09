O Besiktas anunciou, esta segunda-feira, a transferência de Vincent Aboubakar para o Hatayspor.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema turco explica que chegou a acordo para uma rescisão por mútuo acordo para a saída do antigo avançado do FC Porto. Pouco depois, o Hatayspor confirmou a contratação do internacional camaronês, que assina um contrato válido até ao fim da temporada.

No Besiktas desde 2022/23, tendo feito ainda uma época pelo clube turco em 2020/21, o jogador soma um total de 25 golos e cinco assistências em 50 jogos pela equipa principal.