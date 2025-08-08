Agora sim, é oficial. Wilfred Ndidi é reforço do Besiktas e assinou um contrato válido por três temporadas, com mais uma de opção.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema turco confirmou a chegada do internacional nigeriano, a troco de oito milhões de euros. Contratado ao Genk em janeiro de 2017, Ndidi passou as últimas nove temporadas ao serviço dos «foxes», tendo feito um total de 18 golos e 20 assistências em 303 jogos pela equipa principal.

