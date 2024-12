Rafa Silva tem sido notícia na Turquia sobre um eventual descontentamento face às críticas dos adeptos e a polémica «obrigou» o presidente do Besiktas a vir a público esclarecê-la.

Huseyin Yucel garante que o avançado português está muito feliz no clube, ainda que considere não haver qualquer problema com toda a situação entre Rafa e os adeptos. Quanto a uma eventual saída em janeiro, o dirigente máximo do Besiktas refere que o jogador apenas deixará o clube caso chegue uma proposta com o «valor real» do mesmo.

«Estamos atualmente em conversações com um lateral direito e um número seis que jogam na Premier League. Se vierem, virão por empréstimo. Quero trazer o Sergen Yalçın em janeiro, mas se não for possível, vamos pensar nos planos B e C. Venderemos o Rafa e o Semih assim que surgirem propostas do seu real valor. O Rafa está muito feliz aqui. É claro que ele está muito chateado com a situação, mas é o temperamento dele. Não há problema, ele vai recuperar-se, se Deus quiser», afirmou o dirigente.

Em relação a Al Musrati, outro jogador que se mudou do campeonato português para o futebol turco no início da temporada, Huseyin Yucel confirma a saída por empréstimo para o Al Fateh, que fica ainda com uma opção de compra de 10 milhões de euros pelo médio.

«Hoje, dissemos aos agentes do Al-Musrati para tratarem do contrato e espero que as assinaturas sejam feitas na segunda-feira. Será um empréstimo com cláusula de opção de 10 milhões de euros, que será exercida obrigatoriamente com no caso de a equipa à qual vendemos permanecer na Liga. Penso que é um bom negócio», referiu.