Rafa Silva está fora dos convocados do Besiktas e, aparentemente, continua em rota de colisão com o clube turco, depois das notícias dos últimos dias que davam conta de uma aproximação entre as partes.

O avançado português de 32 anos está fora da lista para o jogo da equipa de Istambul frente ao Trabzonspor, a contar para a liga turca. Pelo contrário, o lateral David Jurasek, emprestado pelo Benfica, e o central internacional português Tiago Djaló (ex-FC Porto) fazem parte da lista do técnico Sergen Yalçin. De fora também, mas por lesão, está o também internacional português Jota Silva.

Rafa Silva recusou-se a treinar nas últimas semanas e estará a tentar forçar a saída do Besiktas, sendo o Benfica apontado como um destino possível já no mercado de inverno.