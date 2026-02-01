Sergen Yalcin, treinador do Besiktas, confessou que ficou incrédulo com a atitude de Rafa, que forçou a saída do clube e acabou por regressar ao Benfica.
Na conferência de imprensa que seguiu ao triunfo frente ao Konyaspor (2-1) para a Liga turca (Tiago Djaló e Jota Silva foram utilizados e Orkun Kökcü marcou o golo decisivo), o técnico desabafou: «Há quem me diga que não consegui controlar o Rafa Silva. Como é que essas pessoas o sabem? Vivem connosco ou estão nos treinos? Um caso destes não se consegue gerir. A solução passa pela saída do jogador, foi o que fizemos.»
Yalcin considerou o caso de Rafa «mais grave do que o de Aboubakar», antigo avançado do FC Porto que representou o Besikas em três ocasiões distintas e também forçou a saída do clube.
«Nunca vi um jogador como Rafa Silva em toda a minha vida. Ver o jogador mais caro da equipa ficar parado e dizer: “Não vou jogar nem vou aos treinos”. Como clube, não podemos fazer nem explicar nada», reforçou o treinador turco.
Lembrando que «o Besiktas conseguiu uma poupança de 20 milhões de euros e conseguiu um benefício económico» com a saída do internacional português, Sergen Yalcin contou ainda: «Chamei o Rafa e conversei com ele. Disse-lhe “és o nosso melhor jogador, todos confiam em ti, precisas de nos levar ao sucesso”. Eram coisas nas quais não acreditava, mas mesmo assim não deu certo.»
Neste mês de janeiro, Rafa assinou até 2028 com o Benfica, pelo qual se estreou na goleada frente ao Estrela da Amadora (4-0), na 19.ª jornada da Liga.