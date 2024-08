O Besiktas com Rafa e Gedson Fernandes no onze inicial recebeu e venceu o Antalyaspor por 4-2, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga Turca.

À procura de somar o segundo triunfo consecutivo para o campeonato, a formação visitante até se colocou a vencer logo no primeiro minuto de jogo, por intermédio de Braian Samudio. Ainda assim, o Besiktas conseguiu dar a volta ao marcador e ao intervalo já vencia por 2-1, graças ao «bis» de Ciro Immobile.

Para o segundo tempo, o Antalyaspor aplicou a mesma fórmula do primeiro tempo, já que Samudio voltou a fazer o gosto ao pé, aos 51 minutos. Só que em campo, um português não deu descanso ao adversário e deu continuidade a um arranque de época de sonho no Besiktas. Após receber na passada, Rafa Silva percorreu metros com a bola controlada e rematou rasteiro para o fundo da baliza.

Este foi, de resto, o terceiro golo em três jogos para o ex-Benfica (marcou em todos eles) e juntou-se a Immobile no topo da lista de melhores marcadores do Besiktas no campeonato. Até final, outro nome bem conhecido do futebol português, Cher Ndour (antigo jogador de Benfica e Sp. Braga), assistiu Ernest Muci para o 4-2 final.

Com este resultado, o Besiktas ocupa o primeiro lugar da Liga Turca com seis pontos, os mesmos do Galatasaray.

Os golos: