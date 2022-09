Acabou da pior forma o jogo entre o Besiktas e o Ankaraguçu, que a equipa de Gedson Fernandes venceu por 3-2.

Após o final do encontro realizado em Ancara, um adepto invadiu o campo e agrediu a pontapé jogadores do Besiktas que estavam no centro do relvado.

O adepto acabou por ser depois agarrado por jogadores e seguranças, num momento que gerou ainda mais confusão num final de partida que tinha sido «quentinho».

Da partida, além da titularidade de Gedson, fica a estreia de Dele Alli a marcar, num jogo que permitiu ao Besiktas isolar-se na liderança do campeonato, empurrando o Fenerbahçe de Jesus para o terceiro lugar.