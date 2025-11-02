O dérbi entre Besiktas e Fenerbahçe foi «quentinho» como se esperava e teve um pouco de tudo, desde expulsões, até uma reviravolta épica nos minutos finais do encontro.

Nelson Semedo foi titular no conjunto visitante, que não teve a melhor entrada em campo e viu o Besiktas adiantar-se no marcador, logo aos cinco minutos. Cerny serviu Bilal Touré para o 1-0 e o estádio veio abaixo.

Este lance galvanizou a equipa da casa que, apoiada pelos adeptos, não baixou os braços e ampliou essa mesma vantagem por intermédio de Emirhan Topcu (22 minutos). Só que tudo acabou por mudar pouco depois, num lance completamente desnecessário por parte de Kökcü.

O ex-Benfica cometeu uma falta perigosa sobre o adversário e o árbitro até começou por lhe mostrar apenas um cartão amarelo. Só que após ser chamado pelo VAR a rever as imagens no monitor, decidiu mudar a decisão e aplicar o vermelho direto ao internacional turco, que deixou o Besiktas reduzido a dez elementos.

Assista aqui à expulsão de Kökcü:

Ora, o Fenerbahçe não perdoou este erro e capitalizou-o com dois golos ainda antes do intervalo. Yuksek reduziu a desvantagem no marcador aos 32 minutos e em cima do apito do árbitro, Marco Asensio atirou a contar e gelou as bancadas do Tupras Stadium.

Em inferioridade numérica, o melhor que o Besiktas conseguiu fazer foi retardar a reviravolta do Fenerbahçe, que aos 83 minutos viu Jhon Durán atirar para o fundo da baliza e confirmar os três pontos para o conjunto visitante.

Assim sendo, o Fenerbahçe reduz para quatro os pontos de desvantagem para o Galatasaray, líder da Liga Turca com 29 pontos. O Besiktas é sexto classificado e está a 12 do topo da classificação.