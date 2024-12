O Besiktas empatou a um golo com o Alanyaspor, num jogo a contar para a 17.ª jornada da liga turca.

Com Rafa Silva e Gedson Fernandes no onze inicial, a equipa da casa entrou com o pé esquerdo e logo aos cinco minutos já perdia por 1-0, graças ao golo do português Nuno Lima.

Ainda assim, o Besiktas não demorou muito a responder e logo no reatar da partida restabeleceu a igualdade no marcador e através do avançado português. Um erro defensivo permitiu a Rafa isolar-se e na cara do guarda-redes driblá-lo e finalizar para o fundo da baliza.

Apesar de ter criado mais ocasiões em ambas as partes, o Besiktas não conseguiu confirmar a reviravolta no marcador e até final o resultado não se alterou. João Mário não saiu do banco de suplentes e este acabou por ser o terceiro jogo consecutivo sem vencer para a equipa da casa.

O Besiktas é quinto classificado na liga turca e está a um ponto do Eyupspor, ainda que tenha um jogo por realizar.

Veja aqui o golo de Rafa frente ao Alanyaspor: