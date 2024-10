O Besiktas recebeu e venceu o Konyaspor, por 2-0, num jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato turco.

Rafa Silva e Gedson Fernandes foram titulares na equipa da casa, sendo que João Mário acabou por entrar no segundo tempo. A primeira parte teve maior ascendente do Besiktas, que com alguma naturalidade chegou à vantagem, aos 28 minutos.

Na conversão de uma grande penalidade, o goleador Ciro Immobile não tremeu e atirou para o fundo da baliza. Já no tempo de compensação, uma enorme confusão dentro da área do Konyaspor acabou por dar em golo e com selo português.

Sem marcar há quase dois meses, Rafa Silva aproveitou a passividade da defesa adversária e dentro da área rematou, de pé direito, para o fundo da baliza.

No segundo tempo, o resultado não sofreu quaisquer alterações, João Mário rendeu Gedson Fernandes aos 86 minutos e o Besiktas mantém-se sem qualquer derrota no campeonato, até ao momento.

Com menos um jogo do que o Galatasaray, a equipa turca está a cinco pontos da liderança.

