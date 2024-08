O Besiktas foi ao terreno do Sumsunspor vencer po 2-0, na primeira jornada do campeonato turco.

Rafa Silva e Gedson Fernandes foram titulares na formação visitante e o avançado português acabou por ter um papel determinante no triunfo do Besiktas. À passagem da meia-hora de jogo, o camisola 27 foi lançado em profundidade e já no interior da área atirou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes.

Cinco minutos depois, Gabriel Paulista ampliou a vantagem da equipa orientada por Van Bronckhorst, que com este resultado entrou a vencer na edição de 2024/25 da Liga e somou os primeiros três pontos.

Rafa já tinha marcado no primeiro jogo oficial da época, na vitória por 5-0 ante o Galatasaray, para a Supertaça.

Veja aqui o belo golo apontado por Rafa: