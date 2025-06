Antes de iniciar a qualificação para o Mundial 2026, a Turquia voltou a testar estratégias, tendo em vista o apuramento para o torneio. Depois de vencerem os anfitriões Estados Unidos (2-1), a seleção turca foi derrotada pelo anfitrião México (1-0).

Na madrugada desta quarta-feira, na Carolina do Norte, Aktürkoglu foi titular, enquanto Kökcü e Deniz Gül foram suplentes utilizados.

Num particular geralmente equilibrado, apenas o golo do ala Orbelín Pineda fez a diferença, aos 45 minutos. Na segunda parte, o avançado Aktürkoglu deu o lugar a Deniz Gül à passagem do minuto 77. Pouco antes, aos 62m, Kökcü foi a jogo.

No calendário da Turquia segue-se a estreia no apuramento para o Mundial 2026, a 4 de setembro, na Geórgia. O grupo conta também com Espanha e Bulgária.

Depois da vencer a Ucrânia (4-2), o Canadá perdeu nos penáltis com a Costa do Marfim, após o empate a zeros. O médio Eustáquio não saiu do banco dos anfitriões, mas envergou a braçadeira para levantar a taça do torneio de preparação organizado pelos canadianos em Toronto.

Numa fase adiantada da qualificação em África, a Costa do Marfim lidera o Grupo F, com 16 pontos, somente um de vantagem sobre o Gabão. Este grupo conta também com Burundi, Quénia, Gâmbia e Seicheles.

Os costa-marfinenses seguem invictos – cinco vitórias e um empate – e recebem o Burundi (3.º) a 3 de setembro.

🔚 CANADÁ GANA SU TORNEO AMISTOSO



🇨🇦🇨🇮 La derrota por penales ante Costa de Marfil le dio el punto que necesitaba al local para quedarse con la Canadian Shield



🇳🇿🇺🇦 Ucrania se impuso a Nueva Zelanda y le privó de luchar por el trofeo pic.twitter.com/psJDfIP6BB — Camino Mundial (@caminomundialok) June 11, 2025

Estados Unidos humilhados no Tennessee

A Suíça venceu 4-0 em Nashville, na visita a um dos anfitriões do próximo Mundial. Os golos foram apontados pelo Ndoye, Aebischer, Embolo e Manzambi, aos 13, 23, 33 e 36 minutos, respetivamente. Um autêntico furacão sobre os norte-americanos de Pochettino.

Esta foi a quarta derrota consecutiva dos Estados Unidos, que não vencem desde janeiro, aquando da receção à Costa Rica. Seguiram-se derrotas com Panamá, Canadá, Turquia e Suíça.

Quanto aos suíços, apontam à estreia no apuramento para o Mundial 2026, no Grupo B, com a receção ao Kosovo a 5 de setembro. O grupo também conta com Suécia e Eslovénia.