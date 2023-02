O golo marcado a 5 de fevereiro, e que garantiu a vitória do Hatayspor sobre o Kasimpasa, pode ter sido fatal para Christian Atsu.

O internacional ganês tinha um bilhete de avião para viajar para França, e estar com a família, mas o golo levou-o a ficar na Turquia, onde acabou por morrer devido ao sismo que atingiu o país, poucas horas depois.

A história foi relatada por Fatih Ilek, «team manager» do Hatayspor, antes ainda de ter sido encontrado o corpo do jogador nos escombros, sem vida.

«Antes do jogo com o Gaziantep [ndr. 1 de fevereiro], ele disse ao treinador que queria ter mais tempo de jogo. Perguntou se podia sair, se encontrasse uma equipa. O Volkan [Demirel] aceitou o pedido. Ele não jogou nesse jogo, e tinha um bilhete para viajar a seguir ao jogo com o Kasimpasa. Ia ver a família. Mas o treinador deu-lhe uma oportunidade com o Kasimpasa e o Atsu respondeu muito bem, e marcou no fim», relata.

Promovido a herói, depois do golo ao minuto 90+7, Atsu terá decidido ficar na Turquia, para ver se tinha uma nova vida na equipa.

Poucas horas depois ocorreu a tragédia no país. Atsu descansava na sua casa, localizada num complexo com 12 andares e 250 apartamentos, que colapsou após o sismo.