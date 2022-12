De internacional inglês avaliado em 100 milhões de euros a grande desilusão na Turquia: não está a ser fácil a vida de Dele Alli.

O avançado de 26 anos foi mesmo assobiado pelos adeptos do Besiktas diante do Sanliurfaspor, da segunda divisão turca, em jogo dos 16 avos de final da Taça da Turquia, ao ser substituído por Gedson Fernandes (ex-Benfica, aos 29 minutos de jogo. As «águias negras» estavam a perder por 0-2 antes da meia-hora de jogo, mas acabaram por conseguir a reviravolta e vencer por 4-2.

Dele Alli está emprestado pelo Everton, depois de se ter destacado nos primeiros anos como profissional ao serviço do Tottenham. No clube londrino ficou famoso o aviso de José Mourinho ao então jovem jogador, numa reunião que ficou gravada e foi difundida no documentário «All or Nothing» sobre os Spurs.

A verdade é que o técnico português acabaria por ter razão quanto ao compromisso com a equipa da jovem estrela e desde essa passagem a carreira de Alli tem caído a pique.

A primeira experiência fora de Inglaterra também tem deixado muito a desejar, conforme admitiu o diretor desportivo do clube de Istambul, Ceyhun Kazanci​.

«Ninguém sabe dizer se Dele Alli consegue regressar ao que foi. Ele está a trabalhar muito. Ele é um jogador que atingiu um preço de 100 milhões de euros há três anos e que caiu. É óbvio que ele está abaixo das expetativas em termos de eficiência, mas Senol Gunes [treinador] é um especialista em revitalizar jogadores cujas carreiras estejam em declínio», afirmou recentemente o dirigente.