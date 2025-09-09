Agora sim, é oficial. Domenico Tedesco sucede a José Mourinho e é o novo treinador do Fenerbahçe.

Através das redes sociais, o emblema turco confirmou a contratação do antigo selecionador da Bélgica, que assina assim um contrato válido para as próximas duas temporadas. Mourinho terminou a passagem de 15 meses pelo comando técnico do Fenerbahçe, após a eliminação da Liga dos Campeões, diante do Benfica.

Recorde-se que Domenico Tedesco conquistou duas Taças da Alemanha ao serviço do Leipzig, antes de ter assumido o comando técnico da seleção belga.

