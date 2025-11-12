Ao fim de oito temporadas no Manchester City, Ederson rumou ao futebol turco, para representar o Fenerbahçe, e assegurou estar feliz com este novo desafio, que lhe permitiu «respirar futebol outra vez».

Em declarações ao jornal The Sun, o antigo guarda-redes do Benfica admitiu que não se sentia feliz nos citizens, apesar de todas as conquistas ao longo dos anos, e deixou rasgados elogios a Pep Guardiola.

«Não fazia sentido ficar num clube grande e vitorioso se não estava feliz. Isso vai-te afetar de qualquer maneira. Às vezes, novos desafios são bons para a carreira e, com esta mudança, estou a respirar "futebol" outra vez. Estou muito feliz com este desafio e com vontade de vencer», afirmou.

«É difícil de explicar a conversa que tive com o Pep ao telefone. Adoro-o, adoro a mentalidade dele e para mim é o melhor treinador do nosso tempo. Foi um gosto poder trabalhar com ele. Eu já pensava em sair do Man. City na temporada de 2024/25, só que não aconteceu», acrescentou.

Desde que chegou ao Fenerbahçe, Ederson soma dez jogos pela equipa principal, sendo que o clube ocupa o segundo lugar da Liga Turca, a apenas um ponto do Galatasaray.