VÍDEO: Ederson expulso por... não recuar à linha da baliza num penálti
Guarda-redes ex-Benfica contribuiu para a derrota pesada do Fenerbahçe com o Galatasaray
Guarda-redes ex-Benfica contribuiu para a derrota pesada do Fenerbahçe com o Galatasaray
No jogo grande para a 31.ª jornada da Liga turca, Ederson Moraes, guarda-redes ex-Benfica, foi destaque... pelos piores motivos. Na derrota do Fenerbahçe frente ao Galatasary (3-0), o brasileiro foi expulso de forma caricata.
Este encontro era importantíssimo para as contas do título. Em caso de vitória, o Fenerbahçe ficaria a quatro pontos do rival – com três jornadas por jogar. Agora, o gala isola-se mais na liderança.
Tudo correu mal para a ex-equipa de José Mourinho, que contou com muitos encarnados de início: Ederson, Nélson Semedo, Anderson Talisca e Kerem Aktürkoğlu.
Logo aos 13 minutos, Talisca falhou uma grande penalidade. De resto, o triunfo do Galatasary foi escrito com os golos de Victor Osimhen (40m), Baris Yılmaz (67m) e Lucas Torreira (83m).
Mas, pelo meio, houve tempo para uma expulso. Antes do golo de Baris, de grande penalidade, Ederson viu a cartolina vermelha. O guardião brasileiro, que já tinha amarelo, não recolheu à linha de golo quando o arbitro mandou. Assim, viu o segundo amarelo e consequente vermelho.
Ora veja o momento da expulsão:
Ederson foi expulso por não recuar à linha da baliza para a marcação de uma grande penalidade 🟥#sporttvportugal #SuperligaTurca #Galatasaray #Fenerbahçe pic.twitter.com/FpnmYwPzR4— sport tv (@sporttvportugal) April 26, 2026
Agora, com este triunfo (3-0), o Galatasaray segue líder com 74 pontos – a sete do Fenerbahçe, segundo.