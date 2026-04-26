No jogo grande para a 31.ª jornada da Liga turca, Ederson Moraes, guarda-redes ex-Benfica, foi destaque... pelos piores motivos. Na derrota do Fenerbahçe frente ao Galatasary (3-0), o brasileiro foi expulso de forma caricata.

Este encontro era importantíssimo para as contas do título. Em caso de vitória, o Fenerbahçe ficaria a quatro pontos do rival – com três jornadas por jogar. Agora, o gala isola-se mais na liderança.

Tudo correu mal para a ex-equipa de José Mourinho, que contou com muitos encarnados de início: Ederson, Nélson Semedo, Anderson Talisca e Kerem Aktürkoğlu.

Logo aos 13 minutos, Talisca falhou uma grande penalidade. De resto, o triunfo do Galatasary foi escrito com os golos de Victor Osimhen (40m), Baris Yılmaz (67m) e Lucas Torreira (83m).

Mas, pelo meio, houve tempo para uma expulso. Antes do golo de Baris, de grande penalidade, Ederson viu a cartolina vermelha. O guardião brasileiro, que já tinha amarelo, não recolheu à linha de golo quando o arbitro mandou. Assim, viu o segundo amarelo e consequente vermelho.

Ora veja o momento da expulsão:

Ederson foi expulso por não recuar à linha da baliza para a marcação de uma grande penalidade 🟥#sporttvportugal #SuperligaTurca #Galatasaray #Fenerbahçe pic.twitter.com/FpnmYwPzR4 — sport tv (@sporttvportugal) April 26, 2026

Agora, com este triunfo (3-0), o Galatasaray segue líder com 74 pontos – a sete do Fenerbahçe, segundo.

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