O Eyupspor, orientado por Arda Turan, confirmou, na tarde deste domingo, a promoção à Liga turca. A cinco jornadas do fecho do campeonato, o Eyupspor leva já 17 pontos de vantagem sobre o Sakaryaspor (3.º).

Aos 37 anos, Turan, outrora médio e internacional turco, está no comando desta equipa desde abril de 2023. Depois de conduzir a equipa até à meia-final do play-off de promoção – após o sexto lugar na primeira fase da prova – o treinador prepara-se para a estreia no principal escalão turco.

Este domingo, o triunfo na receção ao Altay (17.º), por 4-1, foi suficiente para soltar a festa.

Até ao fecho desta fase, continua em aberto a disputa pelos lugares de acesso aos play-offs de promoção. Quanto à subida direta, apenas seis pontos separam Goztepe (2.º) e Sakaryaspor (3.º). Quanto ao título, parece estar nas mãos do Eyupspor.

Arda Turan terminou a carreira como jogador em 2022, no Galatasaray. Antes, entre 2019 e 2020, representou o Basaksehir. Os primeiros passos no mundo do futebol foi dado no Galatasaray, onde fez formação e se estreou como sénior, de 2000 a 2011.