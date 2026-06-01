VÍDEO: Gül marca na goleada da Turquia sobre a Macedónia do Norte
Ponta de lança do FC Porto aplicou o 3-0 de cabeça, na segunda parte
Deniz Gül foi titular e marcou na vitória da Turquia sobre a Macedónia do Norte (4-0), num jogo de preparação para o Mundial 2026. Nesta segunda-feira, em Istambul, o avançado do FC Porto apontou o 3-0 aos 53 minutos, depois de Kökcü (ex-Benfica) e Can Uzun faturarem aos 2 e 16 minutos, respetivamente.
A goleada foi completada pelo avançado Yilmaz aos 70 minutos.
No calendário da Turquia segue-se a viagem para os Estados Unidos e, no sábado (23h), o particular com a Venezuela no estádio do Inter Miami.
Os turcos integram o Grupo D do Mundial 2026, na companhia de Austrália, Paraguai e Estados Unidos. A estreia na prova está agendada para a madrugada de 14 de junho (05h), no Canadá, ante a Austrália. Os restantes duelos no Grupo D vão ser jogados nos EUA.