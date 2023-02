No regresso do campeonato turco após o forte sismo que atingiu o país, o Fenerbahçe venceu o Konyaspor em Istambul, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada, marcado por várias homenagens às vítimas da tragédia.

Enner Valencia, que tem sido associado para uma transferência para o Brasil, abriu o marcador, de penálti, aos 13 minutos, tendo completado o bis aos 45+6m. Por essa altura, os visitantes já jogavam em inferioridade numérica, isto porque Mame Diouf foi expulso (22m) por acumulações de amarelos.

Na segunda parte, o Fenerbahçe deu contornos de goleada ao resultado. Joshua King fez o 3-0 (61m) e Attlila Szalai sentenciou a partida com um cabeceamento certeiro (78m), após um livre cobrado pelo português Miguel Crespo, lançado por Jorge Jesus aos 57 minutos.

Desta forma, o Fenerbahçe mantém-se no segundo lugar, com 48 pontos, a seis do líder Galatasaray.

Mané abre caminho ao triunfo do Kayserispor

Também este sábado, o Kayserispor venceu no reduto do Giresunspor (2-1).

Os portugueses Miguel Cardoso e Carlos Mané foram titulares e construíram mesmo o primeiro golo. Logo aos seis minutos, Miguel Cardoso assistiu Mané para o 1-0, enquanto Thiam dilatou a vantagem. Na segunda parte, Riad Bajic (58m) ainda reduziu.

O Kayserispor é sétimo classificado, com 35 pontos, enquanto o Giresunspor está abaixo da «linha de água», no 17.º posto, com 21 pontos.