O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, em conversa com o Fanatik, não confirmou quem será o treinador para a próxima temporada. O dirigente revelou apenas que está em negociações com Jorge Jesus e Ismail Kartal, técnico que substituiu Vítor Pereira, que abandonou o clube em dezembro de 2021.

«Estamos neste momento a negociar com dois treinadores: Ismail Kartal e Jorge Jesus. O Jorge Jesus está muito empenhado, tem analisado a equipa nos últimos dois meses e meios, mas não falámos só com ele. O Ismail Kartal teve uma época muito boa, conseguiu unir o clube os adeptos com um estilo de jogo atrativo», considera o presidente do emblema turco.

Ismail Kartal conseguiu terminar a temporada com o segundo lugar na liga turca, a oito pontos do campeão Trabzonspor. Jorge Jesus encontra-se atualmente sem clube, desde que abandonou o Benfica, em dezembro do ano passado.