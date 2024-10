O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, empatou no final da tarde deste domingo, 2-2, na visita ao Samsunspor, num dos duelos de maior destaque da 9.ª jornada da liga turca, entre equipas nos lugares cimeiros.

Em Samsun, a equipa visitante chegou à vantagem na primeira parte, com um golo de Dusan Tadic, aos 24 minutos, que fez a diferença até ao intervalo.

Na segunda parte, Carlo Holse fez o 1-1 aos 48 minutos, mas Allan Saint-Maximin devolveu a vantagem ao Fenerbahçe, ao minuto 62. Porém, o Samsunspor responderia de novo com êxito à desvantagem, fazendo o 2-2 aos 88 minutos, por Soner Aydogdu.

Com este resultado, o Fenerbahçe falha a subida ao pódio, estando no 4.º lugar, com 17 pontos, a dois do Samsunspor, 3.º classificado, com 19 pontos. O Besiktas, que venceu este domingo com o português Rafa Silva a marcar, é 2.º, com 20 pontos. O Galatasaray é líder, com 25 pontos.

No entanto, Besiktas e Fenerbahçe têm menos um jogo, dado que já folgaram. De recordar que a liga turca tem número de clubes ímpar: 19.