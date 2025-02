O Fenerbahçe de José Mourinho empatou esta segunda-feira no terreno do Galatasaray, 0-0, desperdiçando a oportunidade de aproximar-se dos líderes do campeonato turco.

A disputar a 25.ª jornada, o Fenerbahçe foi a casa dos rivais para encurtar a distância de seis pontos. No entanto, apesar do esforço a bola acabou por não entrar e ambas as equipas resgataram um ponto.

O ex-Benfica Talisca foi lançado aos 83 minutos para o lugar de Dzeko.

Com este resultado, a diferença entre ambas as equipas mantém-se: o Galatasaray está em primeiro, com 64, e o Fenerbahçe está em segundo, com 58. No total faltam 12 jogos para o fim do campeonato.

