O Fenerbahçe venceu fora o Alanyaspor por 3-1 e encurtou para seis pontos (e menos um jogo) a desvantagem para o líder Galatasaray.

Com Daniel Candeias e Ivan Cavaleiro de início (Pedro Pereira entrou aos 81 minutos), a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos por Koulouris, servido por Cavaleiro.

A equipa de Jorge Jesus chegou ao empate aos 65 minutos de grande penalidade por intermédio do goleador da equipa Ener Valencia.

Pouco depois, ainda com 1-1 no marcador, Jesus foi expulso por protestos e viu da bancada o Fenerbahçe chegar à vantagem. Aos 85 minutos, o conjunto o conjunto do técnico português beneficiou de novo penálti que Valencia voltou a cobrar com sucesso e Emre Mor acabou com as dúvidas já em tempo de compensação.

Na próxima jornada, o Fenerbahçe tem dérbi com o Besiktas, jogo no qual Jesus terá de cumprir castigo.